F1: presentata la Visa Cash App RB, la ex AlphaTauri

Altra monoposto del Mondiale 2024 di Formula 1 svelata: si tratta della Visa Cash App di Racing Bulls. Con questo nome, per questioni di partnership, è stata ribattezzata l'ex AlphaTauri. La Vcarb 01 del team di Faenza andrà in pista con i piloti Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, ma come noto al via di questa stagione un'importante novità c'è anche nelle gerarchie della scuderia: Laurent Mekies che ha preso il posto del team principal Franz Tost. La livrea della monoposto svelata a Las Vegas ricorda molto quella 2019, quando correva con il nome di Toro Rosso. Da questa immagine, che mette a confronto la Vcarb 01 e la Str14 di allora, si può notare il richiamo al passato della nuova monoposto di Faenza.



