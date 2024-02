Bmw favorisce l'inclusione con SciAbile

Il mondo dell'auto non è fatto solamente di innovazione e sostenibilità, ma anche di progetti destinati al sociale, come SciAbile, frutto della collaborazione tra Bmw Italia e la Scuola di sci Sauze Project, situata a Sauze d'Oulx (TO) che, dal 2003, offre gratuitamente lezioni di sci a persone con disabilità favorendo l'inclusione.

Si tratta di una delle iniziative più significative e longeve del programma di corporate citizenship SpecialMente, sostenuta dall'azienda da oltre due decenni con passione e impegno. "E' un'esperienza che porta i ragazzi a sperimentare l'entusiasmo e l'adrenalina che si prova sciando, trasformando i timori iniziali in una gioia contagiosa che induce altri a prendere parte a SciAbile - racconta Giulia Gros, maestra di sci - il passaparola di chi torna a casa dopo aver sciato con noi contribuisce, insieme all'informazione proveniente dai media, a far conoscere il progetto".

Dall'inizio delle attività di SciAbile sono state effettuate oltre 16 mila ore di lezione, con più di 1.700 allievi coinvolti. La partecipazione ai corsi, specifici per ogni tipologia di disabilità (fisica e motoria, sensoriale, intellettivo-relazionale), anno dopo anno, è stata sempre più numerosa, tanto che l'iniziativa, partita con poche decine di allievi, nelle ultime stagioni ha visto aderire più di 200 persone a stagione, tra cui alcuni ragazzi provenienti dall'estero.

Nell'evento annuale di presentazione ai media delle attività del progetto SciAbile, a Sauze d'Oulx (TO), c'è stata la partecipazione dell'atleta paralimpica Carlotta "Cocca" Visconti, e del pilota e fondatore di Diversamente Disabili, Emiliano Malagoli. Inoltre, lo chef stellato Gianfranco Pascucci ed il pastry chef Fabrizio Fiorani hanno offerto ai partecipanti un'originale esperienza sensoriale: la degustazione al buio del piatto di apertura e del dolce guidata da Salvatore Vaccaro, collaboratore per la comunicazione dello chef Pascucci. "Le aziende moderne devono restituire valore alla società ed essere capaci di offrire risposte alla principali tematiche contemporanee - ha dichiarato Roberto Olivi, direttore comunicazione e relazioni Istituzionali di Bmw Italia - con il progetto di responsabilità sociale d'impresa SpecialMente, e in particolare con SciAbile, offriamo da oltre vent'anni un esempio concreto su come si possa affrontare il tema della disabilità e dell'inclusione partendo dai grandi insegnamenti del nostro brand ambassador Alex Zanardi, che è stato uno dei promotori della scuola di sci di Souze d'Oulx sin dall'inizio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA