Microlino sbarca nel centro di Milano con L-Etrik Store

La mobilità al modo di Koelliker fa breccia anche nel centro città di Milano. Grazie alla partnership strategica con L-Etrik, il gruppo compie un ulteriore passo per la realizzazione del progetto di Urban store nei centri delle maggiori città italiane.

L-Etrik Store è infatti il nuovo concept store di mobilità elettrica su due ruote a Milano, con focus su scooter elettrici e moto elettriche più potenti, che permettono di muoversi in città facendo risparmiare soldi ed energia, migliorando quindi la qualità della vita in modo economico, ecologico e sostenibile.

Con questa sinergia, Microlino vivrà quindi anche all'interno di due showroom con l'obiettivo di promuovere soluzioni di trasporto sostenibili, sottolineando l'importanza della micromobilità nelle dinamiche urbane.

Sarà possibile, quindi, osservare e provare su strada la microcar dotata di un unico sportello frontale, pensata per due passeggeri, facile da parcheggiare e con un generoso bagagliaio di ben 230 litri.

La Microlino, distribuita esclusivamente da Koelliker nelle due versioni Dolce e Competizione, rafforza l'impegno del gruppo specializzato nell'importazione, nel fornire il proprio contributo alla diffusione della mobilità elettrica attraverso collaborazioni con realtà di respiro internazionale e selezionate a livello mondiale.



