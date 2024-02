Una nuova casa per Rolls-Royce a Milano

Una nuova casa milanese per Rolls-Royce che sbarca in città con un nuovo concessionario.

Sarà infatti Rolls-Royce Motor Cars Milan ha rappresenterà ora il marchio di lusso in Italia. Il passo della casa automobilistica punta a sfruttare un nuovo potenziale e rendere il marchio ancora più presente per i clienti più esigenti.

Rolls-Royce Motor Cars Milan sarà gestita da Rossocorsa, che vanta una trentennale esperienza nel commercio di auto di lusso.

Il nuovissimo showroom di Rolls-Royce in città, con inaugurazione prevista nel corso del 2024, sarà completamente progettato secondo la nuova visual identity di Rolls-Royce.

Fino ad oggi, Rolls-Royce Motor Cars aveva il suo showroom a Roma, gestito da Bmw Italia. Durante questo periodo, il brand ha continuato a svilupparsi con ottimi risultati in Italia. Da qui, la decisione che fosse giunto il momento di un passo in avanti per gestire Rolls-Royce con un partner indipendente come Rossocorsa.

"Siamo molto felici di aver trovato un partner così forte e competente in Rossocorsa - ha spiegato Boris Weletzky, direttore regionale di Rolls-Royce per il Regno Unito, l'Europa e l'Asia Centrale - e Bmw Italia ha fatto un lavoro eccezionale a Roma per sviluppare ulteriormente Rolls-Royce nella regione e ha supportato il team con la loro esperienza nei primi passi dell'introduzione del brand in Italia. Ora è il momento di concentrarsi ancora di più sul marchio e sulla nostra clientela".

"Esserci legati con Rolls-Royce Motor Cars negli ultimi anni - ha commentato invece Salvatore Nanni, General manager di Bmw Italia Retail - è stata un'esperienza eccezionale. Ma, allo stesso tempo, ci dà ora l'opportunità di rispondere ancora meglio alle offensive dei modelli elettrici dei nostri Brand principali e di offrire ai nostri clienti un servizio premium completamente focalizzato".

