La Novità 2024 per i lettori di Quattroruote è la Fiat 600e

Giunto al 25mo anno il premio di Quattroruote La Novità 2024, che viene attribuito in base alla votazione dei lettori del mensile sul sito Quattroruote.it, è stato assegnato alla Fiat 600e che ha ottenuto il 10,5% delle preferenze.

Al secondo posto si è classificato la Dacia Duster, che è stata scelta dall'8,6% dei votanti e che ha preceduto per un solo punto decimale la Toyota C-HR (8,5%).

La scelta delle Top 3 - ricorda la nota - è avvenuta all'interno di una rosa di 20 candidate, selezionate dalla redazione tra le novità più interessanti presentate nel corso dell'anno precedente (2023) e su cui gli utenti hanno potuto esprimere le loro preferenze.

Nell'albo d'oro del premio di Quattroruote figurano altri sette modelli Fiat - Stilo (nel 2002), Panda (2004), Punto (2006), 500 (2008). 500 L (2013) e Nuova 500 (2021) - e la 600e insieme alla Nuova 500 sono ad oggi le uniche auto elettriche ad avere vinto il titolo.

Anche quest'anno i lettori del mensile sono stati chiamati a esprimere le loro preferenze su tre premi speciali suddivisi nelle categorie Concept, Dream e Lifestyle.

In questo caso il voto è stato espresso sia sul sito Quattroruote.it sia tramite stories su Instagram. Per la scelta definitiva erano state indicate dalla redazione quattro vetture candidate per ogni categoria.

Con il 38,3% delle preferenze ottenute sommando quelle espresse sul web (43,7%) e quelle su Instagram (32,4%) Lancia Pu+Ra ha vinto il titolo di Concept dell'Anno.

Nella categoria Dream ha ottenuto il 44,5% dei voti (48,1% sul web, 40,6% su Instagram) l'Alfa Romeo 33 Stradale. Infine Lamborghini Sterrato è stata la preferita nella categoria Lifestyle con 35,1% dei voti (33,8% web, 36,5% Instagram)).

