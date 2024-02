Aumenta lo smog, ad Asti due domeniche senza auto

Due giorni senza auto ad Asti. Una misura straordinaria disposta dal Comune di Asti, dopo la notizia del superamento dei valori limite di polvere sottili (rilevati dal 22 al 28 gennaio 2024). Le due domeniche senza auto si terranno il 4 e l'11 febbraio prossimi e riguarderanno l'area cittadina già oggetto delle limitazioni antismog.

"Pur consapevole che due giornate non possano essere sufficienti a determinare una riduzione degli inquinanti - spiega l'assessore Luigi Giacomini - ritengo sia fondamentale attuare provvedimenti che spingano i cittadini verso una maggiore presa di coscienza dell'ambiente. I valori di Pm10 aumentati la settimana scorsa rappresentano un indice di riferimento importante, non preoccupante ma significativo, tale da attuare misure preventive adeguate." "Le giornate di chiusura programmate rappresentano una presa di responsabilità di questa Amministrazione - dichiara il sindaco Maurizio Rasero - devono essere vissute come opportunità e non come obbligo".



