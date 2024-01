Xiaomi si affida a Chris Bangle per entrare nel mercato auto

Ci sono due designer che arrivano da Bmw all'origine della riuscita estetica della berlina elettrica SU7 che Xiaomi - il colosso cinese della telefonia e dell'elettronica - ha presentato alla fine del 2023. Sono Li Tianyuan che era il leader del team che ha progettato la Bmw iX e il ben più celebre Chris Bangle che ha diretto il centro stile della Casa di Monaco tra il 1992 e il 2009.

E' stato proprio Li Tianyuan, diventato head of Xiaomi Design Automotive Group, ha chiamare Bangle prima a collaborare alla creazione della SU7 e poi a farlo nominare official design consultant di Xiaomi per supervisionare la futura attività motorististica del colosso cinese degli smartphone.

Bangle, che è curiosamente nato in una cittadina dello stato americano dell'Ohio dal nome di Ravenna, ha iniziato la sua carriera nel 1981 come designer alla Opel per passare poi al Centro Stile Fiat - allora guidato da Ermanno Cressoni - diventando nel 1985 il responsabile del design degli esterni e, in seguito, responsabile del centro stile del Gruppo. Sue l'iconica Fiat Coupé e l'Alfa Romeo 145.

Nel 1992 Bangle passa in Bmw diventandone capo designer. Per la Casa di Monaco realizza la Serie 7, la Serie 5 e la Serie 3.

Altri modelli scaturiti dalla creatività e dalla gestione di Bangle sono stati la Serie 1, la Serie 6, la Z4, la X3, la X5 e la X6.



