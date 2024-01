Marsiaj, 'bisogna attrarre un altro costruttore di auto'

"L'errore è che abbiamo un solo costruttore di auto. Bisognerebbe aprire, diventare come tutti gli altri Paesi europei con più costruttori. Questo crea competitività e crescita". Lo ha detto Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione industriali in occasione dell'appuntamento di apertura dell'anno di 'Torino Capitale della cultura d'impresa' con Marco Tronchetti Provera, "Il mercato c'è. Cerchiamo di creare le condizioni per essere più attrattivi affinché altri costruttori vengano in Italia", ha aggiunto. Marsiaj ha anche sottolineato la necessita di "salvaguardare Torino come centro di ingegneria di Stellantis.

Se lo è per Stellantis lo diventa anche per altri ed è un modo per rimanere interlocutori di primo livello. Dobbiamo tenere a Torino l'ingegneria - ha ribadito - non solo la produzione. Deve essere un centro di eccellenza, deve essere competitivo. Vista la collaborazione con il Politecnico deve essere un centro di intelligenza e ingegneria". Tronchetti Provera ha ricordato che a Settimo Torinese Pirelli "ha salvato una fabbrica che doveva chiudere e invece adesso è una delle migliori fabbriche nel mondo" del gruppo e ha parlato di un investimento nei prossimi due o tre anni di circa 50 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA