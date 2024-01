A Rétromobile Renault celebra sua storia tra strade e cielo

Non solo auto per lo stand Renault alla 48° edizione di Rétromobile, in programma al Parc des Expositions di Porte de Versailles, a Parigi, da mercoledì 31 gennaio fino a domenica 4 febbraio. Per accompagnare il lancio di Rafale E-Tech Full Hybrid, anch'essa presente in scena, la casa francese ha pensato di esporre anche una replica dell'aereo Caudron-Renault Rafale C.460, ovvero il modello frutto dell'acquisizione dell'azienda aeronautica Caudron da parte di Louis Renault, negli anni 1930.

Il periodo al quale risale il modello di aereo è anche quello in cui Renault era il primo costruttore automobilistico a studiare e produrre motori leggeri per il settore aeronautico.

Lanciatosi nell'aerodinamica, Louis Renault aveva infatti affidato l'incarico a Marcel Riffard, ingegnere aeronautico e automobilistico a cui si deve la progettazione dell'aereo Cudron-Renault Rafale, così come diversi altri modelli.

Per celebrare questa storia, poi, Renault presenterà al salone parigino anche cinque modelli da competizione di grande successo come la 40Cv (1926), con carrozzeria monoposto e motore di oltre 9.000 cm3, la Nervasport (1934), ovvero il modello che ha battuto nove record internazionali e tre record mondiali di velocità, così come la Renault-Riffard tank 4Cv (1956), con carrozzeria estremamente profilata come l'ala di un aereo, per finire con la Etoile Filante (1956), veicolo sperimentale alimentato da una turbina da 270 cv.

Non mancherà nemmeno la Renault Dauphine 'speed week' (2016), realizzata per i 60 anni del record di Renault Etoile Filante sul lago salato di Bonneville, negli Stati Uniti, nel 1956.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA