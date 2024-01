Bharat Mobility Global Expo futuro auto di scena a New Delhi

La scelta degli organizzatori del New Delhi Auto Show di trasformare la denominazione dell'evento in Bharat Mobility Global Expo ha una doppia valenza. Nella lingua Hindi la parola Bharat significa infatti India e funge da 'sigillo' per sottolineare il valore internazionale dell'evento. Ma se si analizza l'origine di Bharat dal Sanscrito - secondo alcune interpretazioni - avrebbe il significato significherebbe la terra che sostenta, diventando dunque un forte messaggio nei confronti dell'obiettivo della sostenibilutà ambientale.

L'evento che si svolgerà dal 1 al 3 febbraio a New Delhi ha però anche una ulteriore valenza, quella cioà di sottolineare come l'interesse per l'automotive e il mondo dei motori in genere abbia spostato il proprio baricentro dai Paesi più industrializzati a quelli emergenti. Il centro congressi Bharat Mandapam ospiterà infatti oltre 600 espositori provenienti da più di 50 Paesi e si concentrerà sulle future soluzioni di mobilità. Saranno esposti veicoli di serie, concept, tecnologie di ricarica, batterie ma anche soluzioni di mobilità urbana, tecnologia di guida autonoma e l'intera gamma dei propulsori, compresi quelli più tradizionali. Presenti molte Case automobilistiche; nel primo figurano Bmw, Force, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Maruti Suzuki, Mahindra, Mercedes-Benz, MG, Skoda, Tata Motors, Toyota, VinFast.

Proprio quest'ultima società vietnamita ha recentemente firmato un protocollo d'intesa con il Governo del Tamil Nadu per un nuovo impianto di produzione di veicoli elettrici che avrà una capacità annua fino a 1,50.000 unità . Ci saranno anche diversi produttori di mezzi a due e tre ruote così importanti per la mobilità in India. Ci saranno Ather, Bajaj, Hero, Honda bikes, Yamaha, Royal Enfield, Suzuki, TVS e altre. Come accennato in precedenza, all'evento parteciperanno anche aziende internazionali e tra queste un nome di spicco è Vinfast. La società vietnamita ha recentemente firmato un protocollo d'intesa con il governo del Tamil Nadu per un nuovo impianto di produzione di veicoli elettrici nello stato che vanta una capacità annua fino a 150.000 unità.

