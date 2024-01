Guardrail 'infilza' l'auto da parte a parte, guidatore illeso

Automobilista "miracolato" la sorsa notte a Schio (Vicenza), dopo che la sua vettura, uscita di strada, è stata letteralmente infilzata da un guardrail, che l'ha sfondata da parte a parte.

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 2.00 nella cittadina vicentina. La barriera protettiva ha penetrato l'auto dal frontale, ha attraversato l'abitacolo ed è uscita dalla coda, per una decina di metri. Per fortuna il manufatto è rimasto di fianco al posto del guidatore, che è rimasto completamente illeso ed è uscito da solo dall'auto.

I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l'auto e tagliato il guardrail, per permettere la rimozione dell'auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.







