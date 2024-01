Alla guida ubriachi provocano incidenti, ritirate due patenti

Sotto i fumi dell'alcol hanno provocato due distinti incidenti stradali, via patente di guida per un 26enne e un 28enne.

I due sono stati sottoposti, dagli agenti della polizia municipale di Prato intervenuti, alla prova con etilometro e sono risultati entrambi positivi all'alcol avendo superato il limite previsto dalla legge, si spiega in una nota. Si sono quindi visti sanzionare con una pesante multa, ritirare le patenti di guida ai fini della loro sospensione che sarà disposta fino a due anni ed essere privati della propria auto per il fermo amministrativo previsto. Anzi in un caso è scattata anche la denuncia all'autorità giudiziaria. Gli incidenti si sono verificati entrambi la scorsa notte. Il primo in viale Fratelli Cervi, intorno alle 23:30, con il conducente che è rimasto coinvolto in un sinistro con un'altra auto il cui autista ha chiamato il centralino della municipale, mentre il secondo incidente è accaduto alla rotatoria tra il viale Leonardo da Vinci e via dei Trebbi, intorno alle 3. In quest'ultimo fatto il conducente ha fatto tutto da solo, si spiega ancora, e si è reso protagonista di una pericolosa uscita stradale causata dalla elevata velocità con la quale ha affrontato l'anello viario. Per fortuna il conducente è rimasto illeso, nonostante la fuoriuscita stradale con il cappottamento della vettura ed i gravi danni che questa ha riportato.



