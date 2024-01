Renault sempre più impegnata nel leasing sociale

Un nuovo passo di Renault a favore dell'accessibilità alla mobilità elettrica per tutti, con l'intensificazione del suo coinvolgimento nel dispositivo governativo del leasing sociale.

Dopo aver constatato il grande interesse per i modelli Twingo E-Tech Electric e Megane E-Tech Electric in tutta la rete, l'offerta si arricchisce ora con Zoe E-Tech Electric e Kangoo E-Tech Electric. Sono quattro ora i modelli tra cui poter scegliere.

In particolare, Renault Twingo E-Tech Electric, miglior offerta del mercato, è disponibile a partire da 40 euro al mese con 6 mesi di ricarica gratuita, Renault Zoe E-Tech Electric, invece, a partire da 100 euro al mese Per Renault Megane E-Tech Electric la cifra prevista è di 150 euro al mese, mentre Renault Kangoo E-Tech Electric entra nel progetto alla cifra di 150 euro al mese.

Il finanziamento è garantito da Mobilize Financial Services con manutenzione, assistenza 24/24 e garanzia incluse su Twingo E-Tech Electric e Megane E-Tech Electric.



