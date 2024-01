Inaugurata a Veronafiere 30/a edizione Motor Bike Expo

Si è aperta oggi la Veronafiere a trentesima edizione di Motor Bike Expo, il salone internazionale del motociclista, che proseguirà fino al 21 gennaio.

La manifestazione, ideata e organizzata da Paola Somma e Francesco Agnoletto, da 16 anni è ospitata nel quartiere fieristico scaligero. L'edizione 2024 occupa 100 mila metri quadrati di esposizione, con 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni, 6 aree esterne riservate a gare, show, esibizioni ed un calendario con circa 150 appuntamenti, eventi, incontri durante i tre giorni.

"E' la seconda fiera in tutta Europa nel settore delle moto, la prima al mondo nel settore custom, quindi rivendichiamo con orgoglio un fiore all'occhietto di Veronafiere" ha detto il presidente Federico Bricolo. "Non un salone tradizionale - aggiunto-, ma una festa dei motociclisti che sanno di trovare in tutti i settori espositori che condividono la propria passione e che sono pronti a raccontare le proprie creazioni, novità, progetti, idee". A Motor Bike Expo in vetrina la produzione di serie, con la presenza di oltre 20 case motociclistiche in veste ufficiale, produttori e distributori di abbigliamento ed accessori per il motociclista. Lo sport motociclistico, in tutte le sue declinazioni, praticato nelle aree esterne e raccontato attraverso le voci dei protagonisti (piloti, team, promoter e organizzatori), in una fitta serie di premiazioni e presentazioni. Il mototurismo, fenomeno che rende i viaggiatori su due ruote sempre più protagonisti di Motor Bike Expo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA