Federcarrozzieri, dati vendite elettriche? Pesano fake news

"Sui dati deludenti relativi alle vendite delle auto elettriche in Italia pesa in modo non indifferente la scarsa informazione dei cittadini verso tale tipologia di vetture, con le scelte degli automobilisti troppo spesso influenzate da bufale, fake news e informazioni errate circolanti in rete in tema di elettrico". Lo afferma Federcarrozzieri - l'associazione delle autocarrozzerie italiane - commentando le dichiarazioni odierne di Federmotorizzazione-Confcommercio. Proprio per sfatare le troppe fake news che circolano in Italia in merito alle auto elettriche e aiutare i cittadini a compiere scelte consapevoli, Federcarrozzieri ha realizzato una guida pratica che smentisce i principali 10 miti sbagliati relativi ai veicoli ad alimentazione elettrica. E' falso ad esempio che le auto elettriche prendano fuoco facilmente: "presentano il medesimo rischio di incendio delle auto a motore termico, e la presenza di una batteria al litio non alimenta affatto la possibilità di fenomeni incendiari" - spiega Federcarrozzieri. Le batterie delle auto elettriche non si possono smaltire? "E' vero l'esatto contrario: possono essere recuperate, riciclate e riutilizzate".

Le auto elettriche, poi, non vanno ricaricate di continuo perché hanno bassa autonomia: "Con una batteria da 50 kWh si possono percorrere in media tra i 250 e i 300 km, e numerose auto montano oggi batterie da 75/100 kWh che garantiscono autonomie elevate" - afferma ancora l'associazione, che prosegue: "Ricaricare una auto elettrica è molto costoso? No: oggi tutte le società che gestiscono le colonnine di ricarica offrono pacchetti e abbonamenti per fidelizzare i clienti, offerte che consentono enormi risparmi sui costi per le ricariche". False anche le fake news secondo cui in Italia non ci sarebbero abbastanza colonnine per le ricariche, le batterie delle auto elettriche non hanno garanzia e perdono velocemente efficienza, e i costi di manutenzione di tali vetture sarebbero più elevati rispetto alle auto tradizionali.



