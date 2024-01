Suzuki è l'Auto del 74° Festival di Sanremo, in programma dal 6 all'10 febbraio 2024. Scelta dalla rassegna dedicata alla musica italiana che il prossimo mese tornerà in scena al Teatro Ariston della cittadina ligure, la casa giapponese torna a supportare la passione italiana per la musica.

La presenza di Suzuki al Festival sottolinea l'impegno del marchio nel supportare e celebrare la musica e lo spettacolo, una delle passioni nazional popolari italiane.

"Suzuki scelta come Auto del Festival di Sanremo - ha commentato Massimo Nalli - presidente di Suzuki Italia - ci permette da un lato di supportare la passione italiana per la grande musica e dall'altro di presentare la passione di Suzuki per l'innovazione tecnica che dà vita a prodotti vicini alle esigenze delle persone. Faremo tutto ciò divertendoci, come da DNA delle auto Suzuki, insomma, il massimo".

Quello tra Suzuki e la musica a Sanremo è un rapporto saldo da anni. "La musica - hanno fatto sapere da Suzuki Italia - rappresenta un'arte in cui creatività e fantasia spingono gli autori e gli interpreti a rompere gli schemi predefiniti, sperimentando nuove forme di espressione per donare emozioni intense agli ascoltatori e agli spettatori. Analogamente, i designer e i tecnici Suzuki affrontano le sfide tecnologiche e la progettazione dei nuovi modelli".

