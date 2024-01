Giubileo: lavori a Termini, ecco come cambia la viabilità a Roma

Nell'ambito dei lavori giubilari che prevedono la riqualificazione urbana di Piazza dei Cinquecento e delle aree adiacenti alla Stazione Termini, a partire dal 22 gennaio, interverranno alcune modifiche alla viabilità e alle fermate bus nell'area intorno a via Giolitti. Lo rende noto il Campidoglio.

Le modifiche, che dureranno fino alla fine delle lavorazioni, sono necessarie per permettere l'esecuzione dell'opera giubilare che al termine dei lavori restituirà lo spazio antistante al principale snodo ferroviario della Capitale completamente riqualificato, anche in termini di sicurezza e decoro. Il cantiere è partito a ottobre 2023 e terminerà per l'Anno Santo.

L'opera ha un costo di 18 milioni di euro (finanziati dal Mit) ed è frutto di un concorso di progettazione di FS Sistemi Urbani e il soggetto attuatore è Anas.

Via Giolitti sarà la strada maggiormente interessata dai cambiamenti. In particolare il tratto da via Rattazzi a Piazza dei Cinquecento sarà riservato al trasporto pubblico locale.

Eccetto tpl e taxi, per i veicoli provenienti dal sottopasso Turbigo sarà obbligatoria la svolta a sinistra, una volta giunti all'intersezione con via Rattazzi. In conseguenza di tali limitazioni, ci sarà su via Gioberti una nuova disciplina di traffico che limita l'accesso ai mezzi privati su alcuni tratti della strada, in direzione di via Giolitti, con eccezione del traffico locale. Per consentire il transito veicolare nell'area, ci saranno dei cambi dei sensi di marcia e svolte obbligate in Piazza Manfredo Fanti, via Carlo Cattaneo, via Enrico Cialdini, Piazza di santa Maria Maggiore, via Farini e via Amendola.

La Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto un piano rafforzato di vigilanza, che prevederà, soprattutto nelle prime giornate e fino al graduale accoglimento del nuovo piano viario, l'impiego di oltre 50 agenti ogni giorno.

Viene modificato anche il capolinea dei bus: una gran parte resta sulla piazza tra la grande pensilina della stazione e via Cavour. La parte restante delle linee farà capolinea alle spalle dell'area di cantiere (di fronte agli accessi della metro B) e in viale Enrico de Nicola.



