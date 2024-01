Smog, nuovo blocco del traffico a Frosinone

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha firmato questa sera una nuova ordinanza con cui viene disposto il blocco del traffico nel centro urbano, in osservanza del Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria, che prevede "provvedimenti di carattere emergenziale" in caso di "situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti".

Le centraline per la rilevazione dello smog a Frosinone hanno rilevato il superamento dei limiti di polveri sottili per più giorni. Da qui la decisione di bloccare la circolazione dei mezzi inquinanti a partire già da domani e fino a tutto il 18 gennaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA