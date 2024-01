Tajani, contributo di 6 milioni al Gran premio di Formula 1

"In visita all'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Ho annunciato al sindaco che la Farnesina continuerà a supportare il Gran premio di Formula 1 attraverso l'Italian Trade Agency (l'Ice, ndr), con un contributo di 6 milioni di euro. Un sostegno alle attività di promozione del Made in Italy e del terrirorio". Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita a Imola.

"Ho preso l'impegno di continuare i finanziamenti da parte del ministero degli Esteri, attraverso l'Ice, con 6 milioni di euro del Gran Premio" di Imola "che rappresenta una straordinaria opportunità di crescita della nostra economia, di promozione del Made In Italy, dello sport e del settore auto, del turismo", ha detto Tajani nel corso di un incontro di Forza Italia a Bologna in vista delle elezioni europee. Prima del suo arrivo nel capoluogo emiliano, Tajani, è stato ad Imola e ha incontrato il sindaco, Marco Panieri. "Il Governo, attraverso il ministero degli Esteri, si è impegnato - ha precisato Tajani - e lo ha annunciato al sindaco nel corso della visita che ho fatto stamani".

"La Farnesina continuerà a sostenere il Gran Premio attraverso l'ICE, guidata dal Presidente Matteo Zoppas, con un contributo di 6 milioni di euro. Questa iniziativa servirà a sostenere la promozione del Made in Italy e del territorio. Un esempio di "diplomazia dello sport" su cui ho deciso di puntare con convinzione. Al Ministero degli Esteri ho creato un ufficio per sostenere ogni iniziativa, ogni attività sportiva a livello internazionale per promuovere l'export e il Made in Italy". Un esempio di "diplomazia dello sport" sarà l'invito che Tajani rivolgerà nei prossimi giorni al Ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, per recarsi a Imola in occasione dei 30 anni dalla tragica scomparsa di Ayrton Senna all'autodromo.

"Imola è nel cuore della Motor Valley, un distretto strategico per il Made in Italy", ha aggiunto il Ministro. "L'azione della Farnesina nel settore dell'automotive continuerà anche a livello delle istituzioni europee, per garantire che l'evoluzione della legislazione comunitaria accompagni con realismo la modernizzazione del settore automobilistico. Non dobbiamo creare danni ai livelli di occupazione nel giusto impegno per verso una transizione sostenibile", ha concluso Tajani.



