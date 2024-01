In scadenza al 31 marzo i permessi per la Ztl a Torino

C'è tempo fino al 29 febbraio per presentare le domande per il rilascio e il rinnovo dei permessi e delle autorizzazioni per l'accesso in Ztl. Per effetto dell'emergenza pandemica, infatti, quest'ultima era stata sospesa e, di conseguenza, l'efficacia dei permessi Ztl Blu A era stata prorogata fino al 31 marzo 2024.

I permessi per i veicoli coi requisiti necessari, per cui verrà presentata domanda entro il 29 febbraio, avranno tutti validità dal primo aprile di quest'anno e scadenza 31 marzo 2026. Palazzo civico informa, inoltre, che le richieste inviate oltre il 29 febbraio, così come quelle che non saranno seguite dal pagamento nei tempi indicati, seguiranno l'iter e le tempistiche previste dal normale processo di autorizzazione, "pertanto non verrà garantita l'evasione entro la data prevista per la riapertura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA