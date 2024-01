Tod's lancia il gommino Lamborghini

Nasce il gommino Tod's dalla linea speciale che riprende quella delle super sportive Lamborghini.

Presentata oggi a Firenze, alla Stazione Leopolda, in occasione di Pitti Uomo 105, la collezione comprende due modelli di calzature uomo e donna, l'iconico gommino e la sneaker, declinati nei colori accesi del giallo, verde e blu, tipici delle auto sportive della casa di Sant'Agata Bolognese. "È un matrimonio di qualità assoluta con un'azienda dal design raffinatissimo - ha detto Diego Della Valle, appena arrivato a Firenze da Miami -. Rientra nel basket delle cose iconiche. Ed io sono un sostenitore delle cose coerenti. È un prodotto che funzionerà. Loro sono forti nell'automotive, noi facciamo le driving shoes. È un'idea fresca, disegnata bene".

Ci è voluto un anno per mettere a punto il progetto, dopo un primo incontro con l'Ad di Lamborghini. Completamente cucito a mano, il gommino ha una nuova linea che riprende la livrea delle super sportive, mentre la lavorazione a bande riprende il tema dell'aerodinamicità. Sulle suole i caratteristici gommini diventano macro e hanno lo stesso disegno dello stop posteriore della Lamborghini, mentre sul tacco c'è lo stemma della casa automobilistica.

Tra qualche giorno, poi, Tod's presenterà a Milano la collezione maschile per il prossimo inverno, a Villa Necchi, come di consueto. "Milano e Firenze sono complementari l'una e l'altra. - dice Della Valle -. Milano è la mia prima casa. A Firenze per me c'è un pezzo del mio cuore, qui ci sentiamo totalmente a casa". Durante la presentazione c'è spazio anche per parlare dello scenario economico che aspetta la moda italiana. "Il 2024 sarà un anno di consolidamento del Made in Italy. - dice Della Valle, confermando le tesi sostenute ieri alla conferenza d'inaugurazione di Pitti Uomo - Lo definiremo un buon anno". C'è infine chi tra i giornalisti fa una domanda su Chiara Ferragni. "Bisogna vedere cosa succederà, arrivo ora da Miami, ma so che c'è una indagine in corso, fateli lavorare tranquilli - risponde Della Valle -. Diamo anche alle persone il tempo di poter dimostrare quello che hanno fatto: ho letto che Chiara è tranquilla".



