Adam LZ trasforma la Nissan Skyline in un mezzo da off-road

La Nissan Skyline è una delle vetture più apprezzate dagli appassionati di auto sportive, e lo youtuber Adam LZ ne ha salvata una priva di motore, nello specifico una GT-R R32, per trasformarla in una sportiva capace di andare decisamente oltre l'asfalto.

Nei video pubblicati sulla sua pagina YouTube ha descritto le varie fasi della costruzione dell'auto, ed è possibile vederla in azione persino in un guado o su uno sterrato impegnativo, alla stregua di un'auto da rally impegnata nel Safari.

L'estetica presenta delle sospensioni rivisitate per avere una maggiore altezza da terra, un rinforzo sul paraurti anteriore, con tanto di fari supplementari che si ritrovano anche davanti al portabagagli sistemato sul tetto. Non mancano dei cerchi Rays da 17 pollici con tanto di pneumatici Nitto Nomad Grappler adeguati alla guida in condizioni difficili.

L'abitacolo è impreziosito da un roll-bar che incrementa la rigidezza della vettura e fornisce maggior sicurezza in caso di incidente, oltre che da cinture di sicurezza da competizione con attacco centrale.

Sotto il cofano, invece, è stato scelto un motore turbo a 6 cilindri RB26 di un'altra R32 con tutti gli aggiornamenti del caso a livello di sovralimentazione e centralina, per avere una potenza complessiva di 500 CV.



