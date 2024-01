Stabile il prezzo della benzina, self a 1,778 euro al litro

Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi in altalena, ieri in discesa dopo la salita della seduta precedente, la situazione sulla rete carburanti nazionale continua a rimanere poco mossa. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel mostrano infatti solo piccole oscillazioni. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 4 gennaio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,778 euro/litro (1,779 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,769 e 1,786 euro/litro (no logo 1,772). Il prezzo medio praticato del diesel self è fermo a 1,739 euro/litro, con i diversi marchi tra 1,731 e 1,745 euro/litro (no logo 1,732). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,921 euro/litro (contro 1,922), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,864 e 1,991 euro/litro (no logo 1,829). La media del diesel servito è 1,881 euro/litro (prima 1,882), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,825 e 1,947 euro/litro (no logo 1,788). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,722 e 0,741 euro/litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,428 e 1,548 (no logo 1,441).



