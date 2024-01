Consegnata in UK la prima Aston Martin Valkyrie Spider

Aston Martin ha iniziato le consegne della prestigiosa Valkyrie Spider e il proprietario del primo esempio nel Regno Unito ha ritirato le chiavi portando con sé in concessionaria anche altre due supercar possedute, ovvero una Valkyrie Coupè e una classica Db5.

La casa automobilistica britannica ha presentato la versione scoperta della Valkyrie nell'agosto 2021, annunciandone la realizzazione di soli 85 esemplari, in modo da renderla ancora più rara della coupé. Questa particolare Valkyrie Spider consegnata al legittimo proprietario è rifinita in British Racing Green.

Per la chiusura rimovibile dell'abitacolo, piuttosto che installare sula Valkyrie Spider un tetto retrattile, Aston Martin ha invece deciso per un pannello in fibra di carbonio, rimovibile e più leggero. Dato che la Valkyrie Coupè è caratterizzata da porte ad ala di gabbiano, il costruttore ha dovuto optare, sulla versione spider, per una serie di portiere tradizionali.

Nessuna modifica è invece stata apportata al propulsore, un 6,5 litri V12 sviluppato da Cosworth e con 1.001 Cv, abbinato a un motore elettrico. Nel complesso, la vettura eroga 1.134 Cv e 900 Nm di coppia. La velocità massima raggiungibile è di 350 km/h con il tetto correttamente montato e 330 km/h, senza.

