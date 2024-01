Venduta la Lamborghini Countach di The Wolf of Wall Street

Una delle due Lamborghini Countach 25° Anniversario apparse nel film diretto da Martin Scorsese ed interpretato da Leonardo Di Caprio, The Wolf of Wall Street, è stata battuta all'asta il mese scorso da RM Sotheby's per una cifra di 1655000 dollari. Un valore che intermedio tra il milione e mezzo ed i 2 milioni di dollari stimati in previsione della vendita. L'auto è una delle 12 Lamborghini Countach 25° Anniversario arrivate negli stati uniti, con una configurazione di colore bianco su bianco, quindi con la stessa colorazione sia per l'esterno che per l'interno. Tra le due vetture utilizzate è quella che non ha subito danni, mentre l'altra, è stata danneggiata pesantemente durante le riprese. Nello specifico, questo esemplare è stato guidato dal suo proprietario nelle varie scene del film, come attesta una lettera della società che ha fornito le vetture per la pellicola. Non c'è dubbio che, in virtù di questa partecipazione cinematografica, questa sia una delle Countach più iconiche, con una dose di fascino in più oltre a quelle fornite dal design senza tempo ed al V12 5.2 aspirato da 455 CV. Dalle foto si evince la presenza dei paraurti più grandi, tipici in quel periodo per le vetture americane d'importazione.



