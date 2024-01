Liberty Walk walk ripensa l'estetica dell'Abarth 595

Piccola, aggressiva e con uno stile 'esagerato', la Abarth 595 secondo la versione del preparatore giapponese Liberty Walk. Il marchio nipponico specializzato nell'elaborazione di veicoli nel segno della sportività più estrema, ha infatti realizzato un nuovo kit per la piccola della casa dello scorpione, che sarà presentato ufficialmente al prossimo Salone di Tokyo.

Le aggiunte più evidenti pensate da Liberty Walk sono quelle che hanno a che vedere con i parafanghi allargati, pensati per conferire alla vettura un aspetto decisamente più robusto, oltre alle minigonne più ampie aggiunte a quelle già presenti in origine sulla vettura.

La trasformazione 'pepata' della 595 prevede anche un frontale completamente ridisegnato, più ampio rispetto all'originale e dotato di uno splitter pronunciato. Non mancano nemmeno alette posizionate agli angoli e prese d'aria maggiorate, che contribuiscono all'aspetto muscoloso e aggressivo dell'auto.

I parafanghi allargati sono la parte più evidente del kit e regalando alla Abarth 595 un'aspetto più robusto e imponente. Le minigonne laterali, anch'esse ampliate, distinguono la piccola Abarth nettamente dalla versione standard, mentre nella parte posteriore, il protagonista è un alettone posizionato sulla sommità del tetto, che rafforza l'estetica sportiva del piccolo bolide. Stessa direzione, quella intrapresa per il diffusore, il cui stile si adatta all'aspetto più aggressivo dell'auto.

Liberty Walk propone il kit completo in due versioni, quello in plastica rinforzata e quello in fibra di carbonio, con prezzi che vanno dai 13.000 a i 17.000 euro.



