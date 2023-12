Body kit da rally per la Suzuki Jimny by DAMD

Il mondo del tuning è particolarmente vario ed offre le personalizzazioni più disparate, è il caso del body kit offerto da DAMD per la Suzuki Jimny, che strizza l'occhio alle leggende del rally del passato, in particolare alla Lancia Delta Integrale ed alla Renault 5 turbo.

Nello specifico, la rievocazione della Delta avviene mediante una mascherina che richiama quella originale ed attraverso i quattro gruppi ottici tondi dalle dimensioni differenti. Una striscia, inoltre, attraversa la carrozzeria dal cofano allo spoiler posteriore, che si erge verso l'alto, proprio come sull'iconica regina dei rally. La livrea rossa, però, sembra riprendere quella di una variante stradale, piuttosto che la versione da gara. La Renault 5 turbo, invece, è invocata da un frontale in cui spicca una mascherina in tinta con il blu della carrozzeria, e da gruppi ottici dalla forma simile a quelli della vettura francese. Non manca la scritta turbo che campeggia sugli sportelli, con la stessa grafica proposta sulla sportiva della losanga, ma con un'altra scritta superiore, (non), che sottolinea la natura aspirata della Jimny. Completa il quadro lo spoiler posteriore; mentre i cerchi richiamano, come per l'altra elaborazione, quelli utilizzati nelle gare su strada. Non sono state comunicate delle modifiche a livello di propulsore, per cui, anche se ben caratterizzate dal lato estetico, le Jimny con spirito da rally non presentano prestazioni superiori al modello da cui derivano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA