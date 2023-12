Audi GrandSphere diventa 'macchinina' per piste Scalextric

La prima auto Scalextric di Audi - appena presentata in Spagna - è sicuramente uno dei regali di Natale più esclusivi. La replica in scala dell'innovativa concept car GrandSphere anticipa e mette a disposizione degli appassionati ciò che saranno in futuro le berline di lusso dei Quattro Anelli,.

Questa preziosa 'macchinina' per piste elettriche è frutto della collaborazione con un'azienda spagnola leader nel mondo dei modelli per slot track.

Sono tanti gli appassionati che, grazie a Scalextric, hanno realizzato - e continuano a farlo - il sogno di guidare la propria auto sportiva preferita o di essere protagonisti di gare epiche alla guida di modelli leggendari. Questo giocattolo di riferimento dell'azienda spagnola ha tutte le caratteristiche per diventare una vera e propria icona- Ognuna delle 40 GrandSphere di questa serie limitata e numerata è stata dipinta e assemblata a mano dopo essere stata stampata con tecnologia 3D, per raggiungere un eccezionale livello di dettaglio in un'edizione di modelli in scala che permetteranno ai loro proprietari di divertirsi ed emozionarsi con la 'loro' Audi Grandsphere.

Per partecipare all'iniziativa #PlayWithTheFuture e partecipare all'estrazione delle 40 unità in serie limitata e numerata del concept Scalextric Audi GrandSphere, gli interessati devono commentare il post pubblicato sul profilo Instagram di Audi España (@Audispain) e commentare quale è l'Audi Scalextric preferita.

Maggiori dettagli e il link per partecipare si possono trovare accedendo al sito www.audi.es/playwiththefuture.



