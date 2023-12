Bp analizza i consumi di energia della sede di Bwt Alpine F1

Bp ha siglato un accordo con Bwt Alpine F1 Team per aiutare il team a raggiungere la neutralità carbonica presso la sede di Enstone, nel Regno Unito, dove progetta, sviluppa, produce e costruisce componenti e sistemi per le monoposto di Formula 1.

Nell'ambito di questa collaborazione, bp si avvarrà dei suoi strumenti per la misurazione e l'analisi dei dati destinati alla valutazione esauriente dei consumi energetici ed individuare gli ambiti di ottimizzazione delle infrastrutture. Il tutto, grazie ad algoritmi di screening intelligenti che imparano a riconoscere il comportamento degli edifici e cercano dati in tempo reale per aumentare l'efficienza energetica ed incrementare la resilienza.

"Come partner tecnico di fiducia di Bwt Alpine F1 Team - ha commentato Nicola Buck, vicepresidente marketing clienti e prodotti di bp - siamo molto contenti di aprire un nuovo capitolo della nostra collaborazione. L'esperienza con Bwt Alpine F1 Team dimostra come possiamo utilizzare il nostro approccio integrato, le nostre competenze e tecnologie per aiutare il team a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile continuando, al tempo stesso, a contribuire alla sua incessante ricerca dell'eccellenza in pista e non solo".

Dal 2017, bp è partner tecnico di Bwt Alpine F1 Team e ne centro tecnologico di Pangbourne, gli ingegneri di bp hanno lavorato per sviluppare tutti i fluidi e i carburanti necessari per le monoposto di Bwt Alpine F1 Team ed una gamma di prodotti industriali utilizzati ad Enstone, dove le auto sono progettate e prodotte.

Bp sta già lavorando per sviluppare i carburanti 100% sostenibili richiesti dal regolamento tecnico della Fia per consentire alla scuderia Alpine di correre in Formula 1 nel 2026, molto prima dell'entrata in vigore dei requisiti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA