Renault prepara il nuovo showroom sugli Champs-Élysées

Tra le forme d'innovazione che contraddistinguono il brand Renault, troviamo anche l'intuizione nel realizzare, prima degli altri costruttori, uno showroom, su Avenue des Champs-Élysées, a Parigi, nel lontano 1910. Si tratta di una sede storica per il marchio, che, di recente, ha rinnovato il contratto di locazione per 12 anni, ed intende rivoluzionare questa location forte di una media di circa 1,8 milioni di visitatori all'anno.



Nello specifico, si tratta della quarta trasformazione della sua storia, che avverrà mediante la realizzazione di una nuovissima vetrina d'autore capace di reinterpretare in chiave contemporanea il concept pionieristico del "lieu à vivre" inaugurato con la sua apertura. Oltre ad essere sede di conferenze, eventi streaming ed esposizioni temporanee, che si svolgeranno nell'agorà al centro della struttura, questo showroom avrà una mostra permanente al suo interno con 18 veicoli, e consentirà di offrire una nuova prospettiva per osservare la mobilità del futuro. Fornirà anche la possibilità di partecipare a presentazioni di auto in anteprima, di frequentare un ristorante con terrazza ed altro ancora. Intanto, prima della riapertura è stato realizzato il suo digital twin, con l'ausilio di Publicis Sapient, che sfoggia delle libertà artistiche, tra cui una spirale di 14 piani su cui sono presentati 85 modelli Renault in modo da creare un percorso virtuale per rivivere i 125 anni di storia della marca francese passando dai modelli del passato alle proposte elettriche attuali.

