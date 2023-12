Lombardia, si allunga l'autostrada Pedemontana

Partono, dopo uno stop di otto anni, i lavori per il completamente dell'autostrada Pedemontana Lombarda, con l'avvio dei lavori per le tratte B2 e C, cioè la tratta in sovrapposizione alla Superstrada Milano-Meda tra Meda e Cesano Maderno; e quella da Cesano Maderno alla A51 (Tangenziale Est di Milano) presso Vimercate, con l'obiettivo di finire i lavori per il 2026.

"Ci ho tenuto molto che i lavori ripartissero quest'anno, siamo arrivati da un momento molto burrascoso, con il progetto che era fermo dal 2015. Nello specifico, stiamo per completare il percorso procedurale e, in parallelo, lavoriamo con il Contraente generale per definire gli aspetti operativi e i primi cantieri. Ci stiamo impegnando per realizzare le nuove tratte nel rispetto del territorio e per ridurre al minimo gli impatti, attraverso un dialogo costante con le istituzioni" ha dichiarato Luigi Roth, presidente Autostrada Pedemontana Lombarda.

A realizzare il progetto è il consorzio guidato da Webuild, in quota al 70%, con Impresa Pizzarotti al 30%. Le tratte B2 e C saranno completate entro il 2026 e prevedono un investimento complessivo di circa 1,26 miliardi.

"Questo è sicuramente un passaggio molto importante, è la ripresa del lavoro di un'infrastruttura come la Pedemontana che è assolutamente fondamentale per decongestionare le grandi arterie stradali attorno a Milano, rendendo più efficace la circolazione sia delle persone sia delle merci sul nostro territorio. È fondamentale infrastrutturare meglio la nostra regione, affinché tutti i territori siano connessi nel miglior modo possibile. La situazione era molto complessa quando sono arrivato al Pirellone e nel 2021 si è sbloccata con la nuova governance capitanata da Luigi Roth e ci permette ora a ripartire con i cantieri" le parole in collegamento video di Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA