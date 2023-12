Il Traforo Monte Bianco riapre il 15 dicembre

Il traforo del Monte Bianco riapre il 15 dicembre alle 16 - con un anticipo di tre giorni rispetto a quanto previsto - "al termine di nove settimane di instancabile mobilitazione e organizzazione da parte del personale del Tmb-Geie e delle imprese appaltanti". E' quanto comunica l'ente gestore dell'infrastruttura tra Italia e Francia. "I cantieri di manutenzione tecnica avviati lo scorso 16 ottobre - si legge in una nota - sono in fase di conclusione, dopo 9 settimane consecutive di coattività intense che hanno visto impiegate complessivamente oltre 200 persone e 50 imprese, per un totale di 20 milioni di euro di investimenti". La circolazione di tutti i veicoli sarà ripristinata al termine dei test di verifica di tutti i sistemi di sicurezza. Lunedì 18 dicembre alle 17, inoltre, si svolgerà l'esercitazione annuale di sicurezza organizzata sotto l'egida delle autorità di Prefettura italiana e francese, che vedrà coinvolti oltre 130 partecipanti italiani e francesi: per lo svolgimento di tale esercitazione, si renderà necessaria un'interruzione del traffico della durata di 5 ore, dalle 17 alle 22.

Il traforo del Monte Bianco, allo stato attuale, chiuderà 15 settimane nell'autunno del 2024 per i lavori alla volta, rinviati quest'anno dopo la frana in Maurienne (Francia) che aveva provocato la chiusura del traforo stradale del Fréjus. Lo ha spiegato Riccardo Rigacci, direttore gerente del Geie-Tmb, gestore del tunnel del Bianco. "Per quanto riguarda il rifacimento della volta, l'anno prossimo, questo lo possiamo anticipare, al momento è confermato il lavoro che è stato rinviato quest'anno. La commissione intergovernativa italo-francese ha detto 'non lo facciamo nel '23, ma nel '24'", ha spiegato Rigacci.

Illustrando gli interventi svolti durante la chiusura scattata il 16 ottobre scorso e che terminerà venerdì 15 dicembre, il direttore del Geie ha anticipato i lavori dell'anno prossimo: "E' un appalto diviso in quattro tratte: due di circa 300 metri ciascuna, una in territorio italiano e l'altra in territorio francese, e poi abbiamo altre due tratte opzionali.

Nel senso che in base alle difficoltà, alle problematiche, alla tecnologia utilizzata, valuteremo se proseguire il lavoro o cambiare tecnologia". Il Bianco è lungo 11,6 chilometri, quindi saranno necessarie altre chiusure per completare i lavori.

"Propedeutica a questa attività - ha aggiunto Rigacci - è stata l'esecuzione di 1.150 ancoraggi provvisori. Sono barre in fibra di vetro, che vengono infiliate all'interno del rivestimento della volta, e in parte della roccia, per circa cinque metri di profondità. Queste sono necessarie a implementare la sicurezza nel momento in cui verrà fresata la volta".



