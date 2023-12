Dacia, a quota 1000 gli showroom con la nuova immagine

Hanno raggiunto quota 1000 i concessionari Dacia con la nuova immagine di marca. Da inizio 2022, Dacia sta infatti diffondendo la sua nuova identità di brand nella rete commerciale. L'obiettivo è quello di incrementare l'attrattiva e la visibilità dei punti di vendita, attraverso una moderna veste grafica che interessa i nuovi showroom e la segnaletica esterna.

Visto dall'esterno, lo stile delle concessionarie è semplice ma ben visibile. I vari elementi che compongono il layout dei punti vendita ufficiali della casa (bandiere, totem, pannelli, parcheggi, ecc.) sono riconoscibili e rendono attrattivi gli showroom, invitando così i clienti ad entrare e visitarli.

Il color verde kaki domina la scena e permette ai clienti di riconoscere facilmente la presenza del brand, indipendentemente dall'ambiente circostante.

Quando lo showroom Dacia è integrato in un sito multimarca del Gruppo Renault, la segnaletica, che riprende la nuova brand image, permette di individuare la sua presenza, orientando il cliente verso il servizio che sta cercando.

All'interno, gli elementi grafici e l'identità sono di forte impatto. Proprio come la visual identity esterna, anche il nuovo stile interno dei punti di vendita è interpretato attorno al logo che unisce la D e la C del nome ed anche attorno alla nuova tavolozza di colori che rimanda allo spirito outdoor del marchio. I nuovi allestimenti degli interni sono poi eco-responsabili e versatili.



