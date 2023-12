Per protestare contro una multa aggredisce carabinieri

Lunedì pomeriggio dopo essere andato dai Carabinieri, in caserma a Medicina nel Bolognese, per lamentarsi di una multa che aveva preso mentre era al volante della sua automobile, un 55enne di origine albanese ha aggredito due militari che sono stati soccorsi dal 118: per loro prognosi di cinque giorni. L'uomo, che aveva preso una multa due mesi fa, è andato a chiedere spiegazioni sulla sanzione legata al ritiro di una patente di guida estera, che non era stata convertita in Italia secondo i termini di legge. Il 55enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata. In sede di giudizio direttissimo, celebratosi martedì mattina in tribunale, l'arresto è stato convalidato e il 55enne è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



