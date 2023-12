Aperto bando Comune di Firenze per cambiare auto più inquinanti

È online il bando del Comune di Firenze per sostituire i veicoli più inquinanti: in totale sono a disposizione tre milioni di euro. Tra le novità, anche la possibilità di scegliere auto usate o benzina Euro 6. Il contributo per un privato può arrivare a 3.500 euro per un'auto a benzina o 5.000 per una elettrica nuove. I cittadini che vogliono partecipare al bando dovranno avere un Isee massimo di 50mila euro e sono previsti importi maggiori per chi ha l'Isee sotto i 36mila euro.

L'iniziativa, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è suddivisa in due fasi: la prima è di prenotazione e dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione al bando, con scadenza alle ore 12 del 30 settembre prossimo esclusivamente online sul sito internet della società Sas; la seconda è quella di rendicontazione dell'investimento (acquisto e rottamazione del vecchio veicolo) e richiesta di liquidazione del contributo. La rendicontazione potrà essere presentata dalle ore 12 dell'° marzo 2024 fino alle ore 12 del 31 dicembre 2024.

"Come annunciato - dichiara l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio - usciamo con questo nuovo bando che mette a disposizione una cifra molto consistente, con regole nuove rispetto al passato, costruite per venire incontro in maniera più efficace a cittadini e lavoratori".



