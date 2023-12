Fiat 600, icona di design, abitacolo da Dolce Vita

La nuova Fiat 600e, può essere chiamata anche come "la sorella maggiore" della 500e. Prende il nome dalla 600 originale e per convincere gli automobilisti all'acquisto punta su uno stile giovane e cool. "Il design degli interni e degli esterni - sottolineano da Torino - incarna perfettamente la filosofia e la bellezza della Dolce Vita. In sintesi, la Nuova Fiat 600e offre un piacere che coinvolge tutti i sensi, le cui radici affondano nell'inconfondibile Dna italiano".

All'esterno, l'appartenenza alla famiglia delle 500 è molto riconoscibile. "La parte più difficile - spiegano i progettisti - è stata rispettare il rapporto originale tra 500 e 600: le proporzioni relative tra le 2 vetture negli anni '50.

Rispetto alla Nuova 500, il look della Nuova 600e presenta un frontale più affilato e deciso con un cofano più dominante e un muso più affilato. La curva più profonda sul retro è stata mantenuta, anche se il motore non c'è più come negli anni '50.

Lo spoiler è nero per esaltare al meglio le forme rotonde della famiglia 500 ed esprimerne il dinamismo".

Una rinnovata firma cromata 600 è visibile sia sul frontale che sulle fiancate, insieme ad una rinnovata identità di illuminazione a Led, che ha seguito la stessa evoluzione dei fari della 500, aggiungendo un tocco di family feeling.

Il look esterno elegante e dinamico è esaltato dalle ruote più grandi (fino a 18" e un diametro di 690 mm), minigonne e passaruota neri opachi, mentre il tipico stile italiano è visibile anche nella bandiera italiana nel paraurti posteriore.

Numerose caratteristiche affascinanti mettono in risalto le sue linee esterne, come i dettagli neri lucidi, gli accenti cromati e gli elementi luminosi sulle luci posteriori.

All'interno, la 600 ricorda molto l'iconica 500. La fascia e il cruscotto, ad esempio, sono in puro linguaggio Cinquecento.

Hanno le forme arrotondate e il colore della carrozzeria, che sono la firma della 500. Dalla storia arriva anche l'originale design a 2 razze del volante e la linea di cintura sui sedili che è diventata una firma che ci si aspetta da 500.

Oltre al look, l'esperienza da Dolce Vita deriva anche dai contenuti unici proposti nell'abitacolo, a partire dall'utilizzo della cromoterapia. Si possono, infatti, selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per l'ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 abbinamenti diversi selezionabili con le preimpostazioni corrispondenti al colore dell'auto, per un ambiente cromatico senza precedenti.

"Per un completo soggiorno all'italiana - sottolineano da Fiat -, il sedile del conducente è dotato di regolazione elettrica del sedile e di funzione di massaggio alla schiena, per rilassarsi dopo un lungo viaggio o un'intensa giornata di lavoro. La Nuova 600 offre anche sedili in pelle sintetica Ivory con accenti turchesi e riscaldamento a 3 stadi per il massimo comfort "premium". Non mancano tappetini in velluto, sedili posteriori 40/60, USB tipo A e tipo C + tipo C 2a fila, caricatore wireless per smartphone e keyless entry con sensore di prossimità, per non dimenticare mai l'auto aperta. Insomma, bella ma anche ricca.

