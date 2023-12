Due Ford Ranger T1+ pronti al via della Dakar edizione 2024

Due speciali pick-up Ford Ranger T1+ saranno al via il prossimo 5 gennaio dell'edizione 2024 del rally raid Dakar che, com'è noto, si svolge in in Arabia Saudita. A tentare l'avventura di una delle gare motoristiche più dure al mondo saranno I due equipaggi ufficiali del team M-Sport Ford, Nani Roma-Alex Haro (al via con il numero 210) e dai sudafricani Gareth Woolridge-Boyd Dreyer (225) Il grande evento organizzato da ASO che si concluderà il 19 gennaio dopo 7.923 km di massacranti percorsi off-road (di cui 4.676 cronometrati) vede il ritorno del due volte vincitore assoluto Nani Roma, che torna alla Dakar dopo un anno di pausa.

La squadra M-Sport Ford partecipa al raid più duro e famoso del mondo dopo un anno di lavoro, nel quale ha svolto numerosi test ed ha partecipato alla Baja España (nella quale Roma ha concluso al sesto posto) e al Rally del Marocco, che il due volte campione della Dakar ha concluso al terzo posto. "Sono felice e molto motivato di far parte del programma Ford e M-Sport - ha detto Roma - Dopo la crisi personale che ho subito e che non mi ha permesso di disputare l'ultima Dakar, mi ritrovo ancora una volta in un momento straordinario. Fino a un paio di anni fa arrivavo alla Dakar nel pieno della mia preparazione da atleta, mentre quest'anno ho dovuto fare una grande fatica per farmi trovare pronto".

Parlando del Ford Ranger T1+ Roma ha sottolineato che l'auto "durante tutto l'anno è stata oggetto di un lavoro molto duro.

Da quando è arrivato dal Sud Africa il Ranger si è evoluto moltissimo. M-Sport ha fatto un ottimo lavoro e io ho dato il mio contributo, consigliando le aree su cui concentrarsi maggiormente".

"L'importante in un'auto da raid è che sia resistente, solo quando ciò avviene arriva il passo successivo: renderla competitiva. Dopo il Rally del Marocco penso che ora abbiamo il Ranger molto pronto per competere e fare bene. Nei test di qualche giorno fa in Inghilterra lo abbiamo lasciato pronto per la Dakar".



