'In//Out' di Dodge in Germania con Ida Zetterström

Nuova tappa per il viaggio protagonista del progetto editoriale europeo 'In//Out' di Dodge, attraverso l'Europa. Dopo Italia e Svezia, il terzo episodio, disponibile online, è interamente ambientato in Germania Ida Zetterström, testimonial del marchio nell'ambito del progetto, è ospitata nella città di Jena, circondata dal caratteristico paesaggio della Turingia. La nota dragracer si è presentata all'appuntamento questa volta a bordo di una edizione limitata: la Dodge Challenger Srt Hellcat Redeye Jailbreak, della serie Last Call da 807 CV. Prima tappa, lo stabilimento ChromeCars.

Ad accoglierla c'è Chris, un appassionato di muscle car presente nel progetto editoriale, che lavora in un team di 'archeologi dell'automobile', il cui obiettivo è quello di scoprire veicoli rari o unici, vere e proprie icone del cinema e delle corse.

Il magazzino di ChromeCars contiene una selezione di auto, comprese alcune delle Dodge più rare e introvabili di tutti i tempi. In particolare, ci sono una Charger Rt arancione del '69 con il numero 01 sulla portiera e una Charger Rt nera, una particolare vettura utilizzata in un film del '68 che è sopravvissuta a tutte le riprese.

Dopo la visita al magazzino, Ida Zetterström passa poi alla prova su strada della Dodge Challenger Srt Hellcat Redeye Jailbreak Last Call, lungo le strade della campagna tedesca. La prossima tappa di questo progetto internazionale, il quarto episodio, sarà ambientata in Finlandia, nello scenario della Lapponia.



