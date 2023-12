Dodge Challenger Demon in 1,66 sec. batte tutti nello 0-100

L'auto omologata per uso stradale più veloce al mondo nello scatto da 0 a 100 km/h non è l'elettrica Rimac Nevera da 1.914 Cv che pur incolla letteralmente pilota ed eventuale passeggero ai sedili, fermando i cronometri su 1,85 secondi. E non sono nemmeno l'ibrida Koenigsegg Gemera da 1.700 Cv (1,9 secondi) o la super-elettrica Tesla Model S Plaid che dispone di 1.020 Cv e di ben 1.424 Nm di coppia erogata quasi istantaneamente brucia lo scatto 0-100 in 1,98 secondi.

Il primo posto in questa insolita classifica va ad un modello del brand Dodge di Stellantis - meno blasonato delle tre inseguitrici e delle varie Porsche, Ferrari e Lamborghini che occupano i posti inferiori della graduatoria - ma considerato, a ragione, un vero razzo nelle gare di accelerazione tanto popolari in Usa.

Questo bolide capace di fermare i sistemi di cronometraggio elettronico sull'incredibile tempo di 1,66 secondi è la Challenger SRT Demon 170, dotata di un motore benzina sovralimentato V8 6.2 della serie Hemi. Viene proposto in una versione più pacifica da 840 Cv (0-100 in 2,3 secondi) ma che può essere venduto in una variante ancora più pepata, che è quella da 1.025 Cv del record degli 1,66 secondi.

È quanto riporta il magazine statunitense DuPont Registry, il più importante media dedicato alle auto da collezione e alle supercar, che ha messo a confronto 10 fra le vetture benzina ed elettriche omologate per l'uso stradale e inserite nel club dei 2,5 secondi nello scattare da 0 a 100.

Oltre alle tre miglior (Rimac Nevera, Koenigsegg Gemera e Tesla Model S Plaid) la Dodge Challenger SRT Demon 170 lascia alle spalle - nell'ordine - la Porsche 918 Spyder da 887 Cv (2,1 secondi), la Porsche 911 Turbo S da 640 Cv (2,2 secondi), la Lamborghini Huracán Performante (630 Cv- 2,3 secondi), la Bugatti Chiron Super Sport 300+ (1.577 Cv - 2,3 secondi) , l'elettrica Porsche Taycan Turbo S (761 Cv - 2,4 secondi), la Ferrari SF90 Stradale (769 Cv - 2,4 secondi), la Nissan GT-R Nismo (600 Cv - 2,48 secondi) e la Koenigsegg Jesko (1.578 Cv - 2,5 secondi) Nelle posizioni più basse si collocano - secondo DuPont Registry - la Bugatti Veyron Super Sport (1.200 Cv - 2,5 secondi, la Porsche 911 Turbo S serie 991 (552 oppure 580 Cv - 2,5 secondi) e infine la Lamborghini Huracán che con i suoi 631 Cv realizza l'accelerazione 0-100 in 2,5 secondi.



