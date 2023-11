Francia: esasperato, fa rallentare le auto con falso autovelox

Esasperato dal rumore dei motori e dagli eccessi di velocità davanti alla sua casa, un abitante di un paesino di campagna vicino a Niort, nella Francia occidentale, ha costruito in casa un apparecchio simile agli autovelox. Non ha alcun funzionamento ma ha avuto l'effetto dissuasivo che l'ideatore si augurava e le auto nei pressi di casa sua rallentano.

Secondo quanto riferito da Le Figaro, ad avere l'idea e la perizia per portare a termine l'impresa è stato un fabbro di Saint-Hilaire-des-Loges, paesino della Vandea, che si è rimboccato le maniche e ha costruito una scatola identica a quella degli Autovelox francesi. L'ha installata il 15 novembre nei pressi della sua abitazione, lungo la "dipartimentale 745 e - fra lo stupore dei vicini, anche loro esasperati come lui - gli automobilisti hanno cominciato a rallentare. In qualche caso, secondo il giornale locale Ouest-France, ha anche provocato qualche brivido per le frenate improvvise degli automobilisti alla vista dell'apparecchio.

Il 50enne, intervistato da Le Figaro, spiega: "Non ho avuto quest'idea per cattiveria, non ce l'ho con nessuno. Ma è vero che l'effetto dissuasivo c'è stato".



