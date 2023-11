Viterbo, all'esame per la patente con telecamera e microfono

Aveva nascosto nella felpa che indossava un dispositivo dotato di telecamera e auricolare, con cui inviava le immagini del monitor con le domande, e riceveva le risposte esatte dal suo complice. L'uomo, un 33enne originario di una paese dei Balcani, è stato fermato dai carabinieri mentre stava effettuando la prova di esame teorico per la patente, nella sede della motorizzazione di Viterbo.

E' stato il suo comportamento strano, ad insospettire il personale di vigilanza degli uffici. Quando i carabinieri lo hanno perquisito, gli hanno trovato addosso l'ingegnoso sistema di ricetrasmissione ancora in funzione.

Sono in corso le indagini per scoprire l'identità del complice, di cui l'uomo non ha voluto fornire identità.

L'aspirante patentato, è stato deferito all'autorità giudiziaria per falsa attribuzione di lavori altrui, quale aspirante al conferimento della patente di guida.



