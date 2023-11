Sport solidale con Beat Yesterday 23 For Charity di Garmin

Un evento aperto al pubblico per celebrare il Beat Yesterday 23 For Charity, l'evento annuale di Garmin che quest'anno sarà una vera e propria staffetta indoor a scopo benefico.

L'appuntamento è quello fissato per il 30 novembre, dalle 16 alle ore 19, allo Sheraton Milan San Siro, per tre ore nel corso delle quali, sulle Neo Bike e sugli Smart Trainer di Garmin, si avvicenderanno volti noti dello sport e non solo per macinare chilometri a sostegno di Obiettivo3, società sportiva che nasce da un'idea di Alex Zanardi per il supporto professionale ed economico degli atleti disabili nello sport.

Nel frattempo, sul palco si susseguiranno quattro incontri durante i quali approfondire i valori di cui il Beat Yesterday si fa promotore da otto anni. Tra i personaggi convocati al pomeriggio di sport e solidarietà, ci saranno anche Andrea Berton, giornalista e telecronista sportivo, con un racconto a più voci animato da Alessandro Ballan, campione del mondo di ciclismo su strada, Emilia Rossatti, giovane stella della scherma e Barbara Manni, responsabile marketing di Obiettivo3.

In rapida successione sarà poi la volta di Vic, voce di Buonasera Deejay, che approfondirà il tema della 'vocazione' in compagnia di Vincenzo Nibali, campione di ciclismo e uno dei pochi al mondo ad aver conquistato tutti i tre grandi giri, Filippo Ganna, pluricampione del mondo nelle prove a cronometro, Linus e Kristian Ghedina, vincitore di tre medaglie iridate e di 13 gare in Coppa del Mondo di sci alpino.

A seguire, Davide Camicioli, volto noto di Sky, parlerà di 'genialità' con Ghemon, Dainese, brand specializzato in equipaggiamento tecnico e protezioni per gli sport dinamici, Stefano Baldini, medaglia d'oro olimpica in maratona ed Elia Viviani, campione olimpico ciclismo su pista.

A chiudere i talk ci penserà invece Marco Maccarini, già volto di Mtv Italia, che guiderà la conversazione sul tema della 'condivision' insieme a Urania Basket, squadra di A2 di Milano, Leonardo Ghiraldini, capitano della nazionale di Rugby, Simone Moro, protagonista dell'alpinismo e Fabrizia D'Ottavio, plurimedaglia di ginnastica ritmica e Sat, azienda vincitrice dei Garmin Health Awards grazie agli studi sulla prevenzione del colpo di sonno in auto effettuati con dispositivi Garmin.

