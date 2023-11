Nuovi marchi e nomi altisonanti per il Wec nel 2024

C'è grande attesa per campionato del mondo endurance 2024, il Wec, come è conosciuto dagli appassionati, ha fatto il pieno di iscrizioni con nomi blasonati che si aggiungono alla categoria regina, quella delle Hypercar e tra le LMGT3. Infatti, saranno 19 le vetture in questa classe, mentre sono attesi 18 bolidi tra le LMGT3. In pratica, il campionato in questione ha raggiunto un totale di 14 costruttori: il numero più alto nella storia del Wec. Nello specifico 9 costruttori si sfideranno nella categoria principe, quella delle Hypercar, per cui, a contendere lo scettro dei vincitori ai campioni del mondo in carica di Toyota, oltre a Cadillac, Ferrari, Peugeot e Porsche, che hanno corso anche nel 2023, troveremo Alpine, che è passata dalla classe LMP2 a quella delle Hypercar, oltre a BMW, che ha già vinto in passato la 24 Ore di Le Mans, ma anche Lamborghini ed Isotta Fraschini. Insomma, tante vetture in pista che consentiranno di assistere a delle gare appassionati.

I nuovi arrivati vorranno subito mettersi in mostra, memori della rapida ascesa di Ferrari nel 2023, mentre Peugeot vorrà sicuramente capitalizzare il lavoro svolto nella passata stagione, Porsche punterà a tornare alla vittoria, e Ferrari a crescere ulteriormente per cogliere l'obiettivo mondiale.

In tutto questo fermento, Toyota ambirà a riconfermarsi al vertice della categoria con un team dall'esperienza invidiabile.

La nuovissima classe LMGT3, che sostituisce la precedente categoria GTE Am, annovera 18 auto e nove brand che rispondono ai nomi di Aston Martin, Bmw, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren, e Porsche.

Tra i piloti, Robert Kubica salirà sulla terza Ferrari 499P Hypercar di AF Corse, Mick Schumacher, correrà con Alpine, Nyck De Vries sostituirà Jose Maria Lopez sulla Toyota numeri 7, e Valentino Rossi competerà nella classe GT3 sempre con il numero 46



