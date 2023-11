Sala, il 2023 sarà l'anno con meno sforamenti per limiti smog

"Se sarà confermato, manca ancora un mese abbondante, che questo sarà l'anno con meno sforamenti dei limiti relativi all'inquinamento vuol dire che qualcosa abbiamo fatto, questo non nasce dal nulla quindi andremo avanti". È la riflessione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è intervenuto con un saluto ad un evento del Forum della Mobilità. Questo risultato "dipende solo da area B? No, dipende anche da area B? Certamente si - ha aggiunto parlando della ztl che corrisponde a quasi tutta la città -. Ovviamente Area B ha delle implicazioni anche economiche e sociali e da questo punto di vista può creare dei problemi ma la politica deve decidere.

La bella politica dovrebbe cercare di fare quello che ha promesso in campagna elettorale, visto che si promette sempre la qualunque e ci si dimentica poi. Ditemi una cosa che sto facendo e che non avevo chiarito in campagna elettorale. Sfido i miei avversari a dirmelo". "Nella campagna elettorale precedente c'era gente, oggi eletta in Consiglio comunale, che andava in corso Buenos Aires con il martello per distruggere simbolicamente le piste ciclabili - ha concluso - . Cambiare le abitudini della gente é divisivo ma non cambiare sarebbe grave.

Avete meno traffico non significa solo avere meno inquinamento ma anche più spazio che adesso viene impiegato per il parcheggio, nessuno vuole teorizzare di arrivare ai livelli di Tokyo dove puoi comprare un'auto solo se hai un garage. Ma avere il parcheggio sotto casa non è un diritto, bisogna arrivare a questo".

Entro la metà del 2024 il Comune, come già annunciato in diverse occasioni, bloccherà la circolazione delle auto private nell'area del Quadrilatero della moda. Una misura che, secondo il sindaco Giuseppe Sala dovrebbe valere tutto il giorno e sette giorni su sette. "Secondo me dovrebbe essere una misura permaneNte - ha spiegato -, perché sarebbe assurdo se poi alla sera si potesse entrare con l'auto, se tanto poi non ci sono i parcheggi, che è quello che noi vogliamo fare". "La mia proposta è che la misura sia permanente e che lo sia anche nel weekend perché così deve funzionare - ha proseguito -. Con il buonsenso perché se uno vuole andare a parcheggiare o ha il suo parcheggio non possiamo ledere questo diritto, ma credo sia il momento di farlo e di farlo per sempre". Sala ha infatti ribadito che l'obiettivo è quello di togliere i parcheggi per strada perché "che senso ha che uno arrivi col suv in quella zona? - ha concluso -. È anche un piccolo segno di civiltà . Non sto dicendo che pedonalizzeremo anche se in futuro chi lo sa, ci si arriva un pezzo alla volta".



