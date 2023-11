Le giocatrici del FC Barcelona viaggiano in Cupra

Nel periodo antecedente il "Clásico" femminile del calcio spagnolo, Cupra ha presentato presso l'impianto d'allenemento dei giocatori del club catalano le ultime novità di prodotto.

Nel contempo, le giocatrici del FC Barcelona hanno potuto scegliere come compagne di viaggio, tra la Born, prima elettrica del brand, e la Formentor VZ5 BAT Limited Edition, fresca di presentazione alla stampa internazionale.

Se la prima rappresenta l'impegno del marchio nell'offrire un'elettrificazione con un tocco emozionale, grazie al design sportivo affiancato ad un'autonomia di 540 km; la seconda, prodotta in sole 500 unità, è dedicata a chi cerca le prestazioni per via di un motore a 5 cilindri da ben 390 CV: Nello specifico, hanno scelto la Formentor VZ5 BAT Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, Global Cupra brand ambassador, Claudia Pina, Sandra Paños, Bruna Vilamala e altri membri della squadra femminile; mentre María León, Irene Paredes, Marta Torrejón e Ona Batlle hanno optato per l'elettrica Born.

Continua dunque la collaborazione tra Cupra e la squadra femminile del FC Barcelona, un team che condivide con il brand l'ambizione di ispirare il mondo da Barcellona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA