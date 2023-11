Nasce nuovo Centro Distribuzione Europeo Renault in Italia

Innovativo, votato alla sicurezza e sostenibile, il nuovo Centro di Distribuzione Europeo inaugurato oggi dal Gruppo Renault Italia a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Il magazzino di ricambi è quello che rifornisce le reti di vendita e assistenza di Italia e Svizzera e che con un investimento importante è stato realizzato in meno di un anno e a cinquanta dall'apertura del precedente Centro ricambi di S. Colombano al Lambro, nel milanese.

La nuova struttura si inserisce nella visione che il Gruppo Renault ha inquadrato nella sua Renaulution, che coinvolge ora anche il business post-vendita. "L'inaugurazione della nuova struttura - ha commentato Francois Delion, direttore post vendita mondo del Gruppo Renault - è parte della nostra strategia e di un piano globale che punta ad una nuova era del post-vendita".

"Se nel mercato automotive in generale le cose stanno cambiando molto velocemente - ha detto ancora Delion - nel post-vendita di solito si è più lenti. Il parco auto che presto sarà completamente elettrificato sarà un punto di svolta per uscire da un sistema classico di transazioni e acquisti, ad uno che avrà protagonisti noleggio e servizi. Il nostro obiettivo è occuparci delle auto per tutto il ciclo vita".

Il nuovo polo logistico occupa una superficie totale di oltre 29.000 mq, dispone di un'altezza di stoccaggio di 12 mt e di una capienza fino a 65.000 referenze, ciò che consente maggiore efficienza nei processi.

La nuova struttura è stata edificata utilizzando le migliori tecniche costruttive per poli logistici, con materiali che garantiscono la minore trasmittanza termica, con una conseguente riduzione delle dispersioni di calore e, quindi, minori consumi.

La presenza di pannelli fotovoltaici consente di sostenere il 40% dei consumi energetici dell'intero edificio, che ha un fabbisogno energetico pari a quello di 1.100 famiglie in un anno. L'utilizzo di percorsi pedonali protetti e carrelli sollevatori di ultima generazione, riduce poi la possibilità di errore umano, aumentando la sicurezza.

"È sempre il tempo che fa la differenza - ha commentato Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia - e per noi è un ossessione il dare tempo di qualità ai clienti.

Mettiamo sempre al centro gli esseri umani che mettiamo in contatto, sforzaci di mente tutti i processi il meno complicati possibili".

