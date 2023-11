Aci, progetto 4Safety FVG per la sicurezza stradale

Nasce 4 Safety FVG, il progetto ideato dall'Automobile Club Pordenone e sviluppato su indicazione della Regione Friuli Venezia Giulia, rivolto alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. Un calendario articolato di incontri sul tema, con gli studenti, le associazioni di categoria e il vasto pubblico del territorio pordenonese.

Lo sviluppo di 4 Safety FVG e tutte le iniziative saranno illustrate durante la conferenza stampa che si terrà sabato 25 novembre alle 10.30 nella Sala Incontri del Comune di Pordenone presso l'Ex Convento di San Francesco in piazza della Motta, con ingresso da via San Francesco. Illustreranno le iniziative i vertici dell'Automobile Club pordenonese e della Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall'assessore Pierpaolo Roberti.

Saranno presenti alcuni dei maggiori testimonial come Anna Andreussi, co pilota Rally 10 volte Campione Italiano e Delegata ACI Sport per la Regione Friuli Venezia Giulia e Andrea Montermini, già driver F.1, attualmente pilota GT e Istruttore di Guida, dal 2007 relatore del progetto ACI Sara Safe Factor.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, con una popolazione di 1.197.295 abitanti e un parco circolante di 1.076.969 veicoli, nel 2021 si sono verificati 2.970 incidenti stradali, con la conseguenza di 3.712 feriti e 82 morti. Con quasi 7 morti ogni 100.000 abitanti (a fronte di una media nazionale di circa 5 decessi ogni 100.000 abitanti), il FVG mostra, purtroppo, il peggiore rapporto morti/popolazione in Italia. Il FVG si colloca al 6° posto peggiore in Italia per tasso di mortalità, con circa 27 morti ogni 1.000 incidenti.



