In vendita in UK l'Audi RS6 appartenuta al principe Harry

Carrozzeria grigio Daytona in perfette condizioni, abitacolo con inserti in fibra di carbonio e rivestimenti in colore grigio in pelle e Alcantara, l'Audi RS6 Avant 4.0 Tfsi da 560 Cv appartenuta al principe Harry, figlio di re Carlo III d'Inghilterra, è apparsa in vendita sul sito britannico di auto usate pistonheads.



Acquistata da nuova nel 2017 dall'attuale Duca di Sussex per 91.530 sterline, la V8 tedesca è stata guidata dal quinto in linea di successione della real casa britannica per quindici mesi, quando già aveva un'età di 33 anni. Del periodo esistono numerose foto pubblicate dalla stampa nazionale e internazionale: Harry con la sua auto targata KX17 ZBN, percorse in totale 4.464 miglia, pari a 7.184 chilometri.

Oggi quella vettura con guida a destra, nel frattempo passata di proprietà due volte, segna sul contachilometri 68.000 miglia e viene offerta con garanzia del Costruttore, valida sino al maggio 2025, e set di gomme pirelli PZero con soli 500 miglia percorsi.

Nell'annuncio è, naturalmente, evidenziato il nobile utilizzo ma il prezzo risulta tutt'altro che regale: la richiesta, infatti, è di 42.000 sterline, al cambio 47.927 euro. Un prezzo che risulta inferiore dal 10 al 20% rispetto ad analoghi esemplari con guida a sinistra, in vendita in questo momento sulle principali piattaforme online italiane.

