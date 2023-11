Anche una Quattroporte Fastback nella storia di Maserati

Da sempre Maserati è il punto di partenza, con esclusive ed eccellenti 'basi' meccaniche, per serie speciali dei grandi carrozzieri italiani che - nel tempo - hanno realizzato pezzi unici o modelli in tiratura limitata, tutte con il Tridente sul cofano ed oggi preziose auto da collezione.

In tempi abbastanza recenti (era il 2008) questo è accaduto con la Bellagio Fastback che la celebre Carrozzeria Touring Superleggera di Rho (Milano) ha costruito in soli quattro esemplari partendo dalla Maserati Quattroporte.

"Superbo esempio di tradizionale carrozzeria e artigianato italiano combinato con ingegneria avanzata e materiali moderni - si legge nella presentazione fatta al lancio di questa 'special' dalla Carrozzeria Touring Superleggera - questa auto è basata sulla Maserati Quattroporte nella versione preferita dal committente e viene costruito in serie limitata e numerata".

L'obiettivo principale del progetto Bellagio, spiegava lo storico specialista Touring - era quello di "aggiungere esclusività ed anche praticità all'ammiraglia del Tridente e di enfatizzare le proprietà estetiche della Quattroporte" che in questo caso era della quinta generazione cioè quella prodotta dal 2003 a 2012.

La Bellagio Fastback era una fastback a 5 porte unica, in grado di trasportare comodamente quattro persone e i bagagli e in modo veloce, sicuro, sofisticato ed elegante. "Nessuna Bellagio sarà come le altre - si sottolineava - poiché ogni vettura sarà costruita su misura secondo le specifiche del cliente, compresi i colori interni ed esterni".

In coda, accessibile attraverso un ampio portellone, Bellagio proponeva attraverso la completa riprogettazione di questa zona di Quattroporte una piattaforma di carico con capacità compresa fra 500 e 1500 litri. Non mancavano i sedili posteriori ribaltabili (anch'essi di nuova concezione ) e un diverso serbatoio del carburante, disegnato per essere ospitato nella diversa conformazione della coda.

Pesante 2070 kg la Quattroporte Bellagio mostrata al lancio sul Lago di Como utilizzava il poderoso V8 4.7 da 450 Cv con 510 Nm di coppia massima, così da assicurare a questa Fastback prestazioni da vera sportiva, con una velocità massima (in assenza di limiti pari a 287 km/h e uno scatto 0-100 km/h in 5,0 sec.







