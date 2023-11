Ficili, 'leggera crescita domanda auto nel breve periodo'

Sull'auto "è difficile dire" quale potrà essere l'evoluzione della domanda. "Immagino, in maniera positiva, una leggera crescita nel tempo e nel breve periodo, ma è difficile fare delle stime". Così Santo Ficili, Italy country manager di Stellantis, intervenendo all'Automotive Business Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore.

"Poi ritengo stabilizzarsi, in considerazione di quelli che possono essere i fattori positivi e i fattori negativi che influenzeranno il settore automotive", prosegue rilevando che "quello che è certo è che a ottobre il 'year to date' nel confronto con il pari periodo del 2022, sia per le vetture, sia per i veicoli commerciali in Italia, abbiamo registrato un incremento delle immatricolazioni del 21% circa, quindi sicuramente una sostanziale crescita dovuta alla riduzione del portafoglio ordini che è stato accumulato negli anni precedenti".

"Adesso bisognerà capire, rispetto alle offerte di prodotto, promozionali e finanziarie di tutte le case costruttrici, come si potrà sostenere questo livello di crescita della nostra domanda", afferma Ficili



